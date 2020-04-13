Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.
13.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.342.778.516
|1,06
|Garanti Bankası
|35.532.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|34.350.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|31.301.160.000
|7,39
|Akbank
|31.252.000.000
|0,57
|Turkcell
|28.798.000.000
|1,60
|ASELSAN
|28.431.600.000
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|26.530.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,60
|Tüpraş
|22.562.769.920
|1,74
|İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,38
|Ford Otosan
|19.457.959.500
|4,17
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.063.043.594
|0,41
|Sabancı Holding
|15.507.069.876
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.062.200.000
|0,34
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.971.710.523
|0,85
|Şişe Cam
|10.417.500.000
|0,71
|Koza Altın
|10.240.375.000
|1,78
Kaynak: AA