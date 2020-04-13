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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

13.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.342.778.516 1,06
Garanti Bankası 35.532.000.000 0,66
Enka İnşaat 34.350.000.000 0,88
Bim Mağazalar 31.301.160.000 7,39
Akbank 31.252.000.000 0,57
Turkcell 28.798.000.000 1,60
ASELSAN 28.431.600.000 2,11
Ereğli Demir Çelik 26.530.000.000 0,88
Türk Telekom 24.570.000.000 2,60
Tüpraş 22.562.769.920 1,74
İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,38
Ford Otosan 19.457.959.500 4,17
İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,18
Yapı ve Kredi Bankası 17.063.043.594 0,41
Sabancı Holding 15.507.069.876 0,47
Türk Hava Yolları 14.062.200.000 0,34
Vakıflar Bankası 11.600.000.000 0,35
Anadolu Efes 10.971.710.523 0,85
Şişe Cam 10.417.500.000 0,71
Koza Altın 10.240.375.000 1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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