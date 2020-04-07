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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.

07.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:56
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.719.803.764 1,01
Garanti Bankası 32.802.000.000 0,61
Bim Mağazalar 30.287.136.000 7,15
Enka İnşaat 30.100.000.000 0,77
Akbank 29.016.000.000 0,53
Turkcell 27.830.000.000 1,54
ASELSAN 27.816.000.000 2,06
Ereğli Demir Çelik 26.950.000.000 0,89
Türk Telekom 23.590.000.000 2,50
Tüpraş 22.525.207.040 1,74
İş Bankası (C) 21.194.858.700 0,36
Ford Otosan 20.756.326.500 4,45
İskenderun Demir Çelik 18.560.000.000 1,15
Yapı ve Kredi Bankası 15.964.926.927 0,39
Sabancı Holding 15.507.069.876 0,47
Türk Hava Yolları 13.151.400.000 0,32
Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,34
Anadolu Efes 10.882.894.734 0,84
Arçelik 9.865.631.793 1,02
Koza Altın 9.622.750.000 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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