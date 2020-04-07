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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 58 milyar lira oldu.

07.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:26
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 58 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.708.804.004 1,04
Garanti Bankası 33.390.000.000 0,62
Enka İnşaat 31.350.000.000 0,80
Bim Mağazalar 30.542.160.000 7,21
Akbank 29.588.000.000 0,54
Turkcell 28.138.000.000 1,56
Ereğli Demir Çelik 27.720.000.000 0,91
ASELSAN 27.474.000.000 2,04
Türk Telekom 23.905.000.000 2,53
Tüpraş 22.487.644.160 1,73
İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,37
Ford Otosan 21.458.146.500 4,60
İskenderun Demir Çelik 18.792.000.000 1,16
Yapı ve Kredi Bankası 16.049.397.440 0,39
Sabancı Holding 15.853.938.544 0,48
Türk Hava Yolları 13.082.400.000 0,32
Vakıflar Bankası 11.600.000.000 0,35
Anadolu Efes 11.066.447.365 0,85
Arçelik 10.210.253.178 1,06
Koza Altın 9.821.000.000 1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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