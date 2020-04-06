Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 22 milyar lira oldu.
06.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 22 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.578.649.642
|0,98
|Garanti Bankası
|32.172.000.000
|0,60
|Enka İnşaat
|30.750.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|30.572.520.000
|7,22
|Akbank
|28.600.000.000
|0,53
|Turkcell
|27.808.000.000
|1,54
|Ereğli Demir Çelik
|27.090.000.000
|0,89
|ASELSAN
|26.949.600.000
|2,00
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|2,45
|Tüpraş
|21.298.152.960
|1,64
|İş Bankası (C)
|20.879.860.800
|0,35
|Ford Otosan
|20.124.688.500
|4,31
|İskenderun Demir Çelik
|18.502.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.711.515.388
|0,38
|Sabancı Holding
|15.262.221.404
|0,46
|Türk Hava Yolları
|12.558.000.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|11.325.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.711.184.208
|0,83
|Şişe Cam
|9.585.000.000
|0,66
|Arçelik
|9.561.554.101
|0,99
Kaynak: AA