Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 969 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 969 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 33.702.085.084 0,93 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,62 Bim Mağazalar 30.754.680.000 7,26 Enka İnşaat 28.700.000.000 0,74 Akbank 28.600.000.000 0,53 Turkcell 27.478.000.000 1,52 ASELSAN 26.402.400.000 1,96 Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,84 Türk Telekom 23.310.000.000 2,47 İş Bankası (C) 20.969.860.200 0,36 Tüpraş 18.656.230.400 1,44 İskenderun Demir Çelik 17.893.000.000 1,11 Ford Otosan 16.605.061.200 3,56 Yapı ve Kredi Bankası 15.880.456.414 0,39 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,46 Türk Hava Yolları 11.923.200.000 0,29 Vakıflar Bankası 11.275.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.243.421.050 0,79 Arçelik 9.223.689.998 0,96 Koza Altın 9.218.625.000 1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA