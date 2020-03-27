Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira oldu.
27.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.020.752.071
|0,97
|Garanti Bankası
|33.726.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|31.027.920.000
|7,32
|Akbank
|29.224.000.000
|0,54
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,74
|Turkcell
|28.886.000.000
|1,60
|Aselsan
|26.858.400.000
|1,99
|Ereğli Demir Çelik
|26.005.000.000
|0,86
|Türk Telekom
|23.835.000.000
|2,52
|İş Bankası (C)
|21.374.857.500
|0,36
|Tüpraş
|19.407.488.000
|1,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.183.000.000
|1,12
|Ford Otosan
|16.885.789.200
|3,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.218.338.465
|0,39
|Sabancı Holding
|15.751.918.347
|0,47
|Türk Hava Yolları
|12.696.000.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|11.550.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.912.499.997
|0,84
|Koza Altın
|9.752.375.000
|1,69
|Arçelik
|9.291.262.819
|0,96
Kaynak: AA