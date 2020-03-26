SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.

26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 35.984.393.330 0,99
Garanti Bankası 33.348.000.000 0,62
Bim Mağazalar 31.544.040.000 7,44
Akbank 29.796.000.000 0,55
Turkcell 29.766.000.000 1,65
Enka İnşaat 29.500.000.000 0,76
ASELSAN 27.656.400.000 2,05
Ereğli Demir Çelik 26.705.000.000 0,88
Türk Telekom 24.500.000.000 2,59
İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,37
Tüpraş 19.607.823.360 1,51
İskenderun Demir Çelik 18.444.000.000 1,14
Ford Otosan 17.089.317.000 3,66
Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,40
Sabancı Holding 16.078.382.976 0,48
Türk Hava Yolları 12.765.000.000 0,31
Vakıflar Bankası 11.800.000.000 0,36
Anadolu Efes 11.119.736.839 0,86
Koza Altın 10.057.375.000 1,75
Coca Cola İçecek 9.355.757.362 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise James Bond Demet Şener Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Mart Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 19:17:14. #1.15#
title