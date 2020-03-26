Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 3 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 3 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 34.741.803.285 0,96 Garanti Bankası 32.214.000.000 0,60 Bim Mağazalar 31.210.080.000 7,37 Enka İnşaat 29.550.000.000 0,76 Turkcell 29.150.000.000 1,62 Akbank 28.860.000.000 0,53 ASELSAN 26.926.800.000 1,99 Ereğli Demir Çelik 26.670.000.000 0,88 Türk Telekom 23.625.000.000 2,50 İş Bankası (C) 21.239.858.400 0,36 Tüpraş 19.282.278.400 1,49 İskenderun Demir Çelik 18.444.000.000 1,14 Ford Otosan 17.180.553.600 3,68 Yapı ve Kredi Bank. 16.133.867.952 0,39 Sabancı Holding 15.935.554.701 0,48 Türk Hava Yolları 12.599.400.000 0,31 Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,35 Anadolu Efes 11.113.815.787 0,86 Koza Altın 9.660.875.000 1,68 Coca Cola İçecek 9.335.407.699 1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA