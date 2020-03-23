Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 32.079.110.333 0,88 Bim Mağazalar 31.969.080.000 7,54 Turkcell 29.260.000.000 1,62 Garanti Bankası 29.190.000.000 0,54 Enka İnşaat 28.300.000.000 0,73 Akbank 26.728.000.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,86 ASELSAN 23.415.600.000 1,73 Türk Telekom 21.525.000.000 2,28 İş Bankası (C) 21.014.859.900 0,36 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,10 Tüpraş 16.765.565.440 1,29 Yapı ve Kredi Bankası 14.951.280.773 0,36 Ford Otosan 14.843.493.000 3,18 Sabancı Holding 14.772.524.460 0,44 Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,33 Türk Hava Yolları 10.736.400.000 0,26 Anadolu Efes 10.657.894.734 0,82 Coca Cola İçecek 8.653.694.004 1,33 Arçelik 8.419.573.434 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA