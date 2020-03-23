Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.
23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:30
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|32.079.110.333
|0,88
|Bim Mağazalar
|31.969.080.000
|7,54
|Turkcell
|29.260.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|29.190.000.000
|0,54
|Enka İnşaat
|28.300.000.000
|0,73
|Akbank
|26.728.000.000
|0,49
|Ereğli Demir Çelik
|26.110.000.000
|0,86
|ASELSAN
|23.415.600.000
|1,73
|Türk Telekom
|21.525.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|21.014.859.900
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|17.835.000.000
|1,10
|Tüpraş
|16.765.565.440
|1,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|14.951.280.773
|0,36
|Ford Otosan
|14.843.493.000
|3,18
|Sabancı Holding
|14.772.524.460
|0,44
|Vakıflar Bankası
|10.975.000.000
|0,33
|Türk Hava Yolları
|10.736.400.000
|0,26
|Anadolu Efes
|10.657.894.734
|0,82
|Coca Cola İçecek
|8.653.694.004
|1,33
|Arçelik
|8.419.573.434
|0,87
Kaynak: AA