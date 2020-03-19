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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 928 milyar lira olarak hesaplandı.

19.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 928 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 35.198.264.934 0,97
Garanti Bankası 31.836.000.000 0,59
Bim Mağazalar 31.695.840.000 7,48
Akbank 29.536.000.000 0,54
Enka İnşaat 28.050.000.000 0,72
Ereğli Demir Çelik 26.950.000.000 0,89
Turkcell 26.576.000.000 1,47
ASELSAN 24.054.000.000 1,78
İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,37
Türk Telekom 19.985.000.000 2,12
İskenderun Demir Çelik 17.284.000.000 1,07
Tüpraş 16.853.212.160 1,30
Yapı ve Kredi Bank. 16.049.397.440 0,39
Sabancı Holding 15.507.069.876 0,47
Ford Otosan 15.496.185.600 3,32
Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 10.957.200.000 0,27
Anadolu Efes 10.148.684.208 0,78
Arçelik 8.852.039.486 0,92
Şişe Cam 8.662.500.000 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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