Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.
19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.386.777.558
|0,95
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.544.040.000
|7,44
|Akbank
|30.160.000.000
|0,55
|Enka İnşaat
|28.600.000.000
|0,73
|Turkcell
|27.104.000.000
|1,50
|Ereğli Demir Çelik
|26.040.000.000
|0,86
|ASELSAN
|24.510.000.000
|1,82
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Türk Telekom
|20.230.000.000
|2,14
|Tüpraş
|16.928.337.920
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|16.762.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.556.220.517
|0,40
|Sabancı Holding
|15.262.221.404
|0,46
|Ford Otosan
|14.913.675.000
|3,20
|Vakıflar Bankası
|11.450.000.000
|0,35
|Türk Hava Yolları
|10.984.800.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.207.894.734
|0,79
|Arçelik
|8.980.427.844
|0,93
|Şişe Cam
|8.685.000.000
|0,59
Kaynak: AA