Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 926 milyar lira oldu.
18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 926 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|35.070.000.000
|0,65
|Koç Holding
|33.981.033.870
|0,94
|Akbank
|31.356.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|28.500.000.000
|0,73
|Bim Mağazalar
|27.081.120.000
|6,39
|Turkcell
|27.060.000.000
|1,50
|Ereğli Demir Çelik
|26.005.000.000
|0,86
|ASELSAN
|25.308.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,39
|Türk Telekom
|20.440.000.000
|2,16
|Tüpraş
|18.268.080.640
|1,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.147.514.107
|0,42
|Ford Otosan
|17.061.244.200
|3,66
|İskenderun Demir Çelik
|16.820.000.000
|1,04
|Sabancı Holding
|15.894.746.622
|0,48
|Vakıflar Bankası
|11.750.000.000
|0,36
|Türk Hava Yolları
|11.136.600.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.065.789.471
|0,78
|Arçelik
|9.426.408.460
|0,98
|Tofaş Oto. Fab.
|8.825.000.000
|2,04
Kaynak: AA