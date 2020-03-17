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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.

17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 35.238.000.000 0,66
Koç Holding 34.640.367.363 0,95
Akbank 31.668.000.000 0,58
Enka İnşaat 28.400.000.000 0,73
Bim Mağazalar 27.676.176.000 6,53
Turkcell 27.632.000.000 1,53
Ereğli Demir Çelik 25.900.000.000 0,85
ASELSAN 25.057.200.000 1,86
İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,40
Türk Telekom 20.650.000.000 2,19
Tüpraş 18.293.122.560 1,41
Ford Otosan 17.843.773.500 3,83
Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,42
İskenderun Demir Çelik 16.965.000.000 1,05
Sabancı Holding 16.139.595.094 0,49
Vakıflar Bankası 11.625.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 11.012.400.000 0,27
Anadolu Efes 10.006.578.945 0,77
Arçelik 9.595.340.511 0,99
Tofaş Oto. Fab. 9.185.000.000 2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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