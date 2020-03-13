Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 31 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 31 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.773.881.185 1,07 Garanti Bankası 38.430.000.000 0,71 Akbank 33.748.000.000 0,62 Bim Mağazalar 31.331.520.000 7,39 Enka İnşaat 28.850.000.000 0,74 Turkcell 28.710.000.000 1,59 Aselsan 28.705.200.000 2,13 Ereğli Demir Çelik 28.245.000.000 0,93 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,41 Ford Otosan 23.195.151.000 4,97 Türk Telekom 22.225.000.000 2,35 Tüpraş 21.110.338.560 1,63 İskenderun Demir Çelik 18.705.000.000 1,16 Yapı ve Kredi Bank. 18.667.983.338 0,45 Sabancı Holding 17.669.898.042 0,53 Türk Hava Yolları 12.447.600.000 0,31 Vakıflar Bankası 12.200.000.000 0,37 Anadolu Efes 11.024.999.997 0,85 Tofaş Oto. Fab. 11.010.000.000 2,54 Arçelik 10.581.903.690 1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA