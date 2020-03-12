Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.
12.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:00
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.404.496.238
|1,03
|Garanti Bankası
|36.708.000.000
|0,68
|Akbank
|32.552.000.000
|0,60
|Bim Mağazalar
|31.726.200.000
|7,49
|Turkcell
|28.754.000.000
|1,59
|Ereğli Demir Çelik
|28.525.000.000
|0,94
|ASELSAN
|27.770.400.000
|2,06
|Enka İnşaat
|27.500.000.000
|0,70
|İş Bankası (C)
|23.444.843.700
|0,40
|Ford Otosan
|23.212.696.500
|4,98
|Türk Telekom
|21.700.000.000
|2,30
|Tüpraş
|21.035.212.800
|1,62
|İskenderun Demir Çelik
|18.444.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.992.219.235
|0,44
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,53
|Vakıflar Bankası
|11.725.000.000
|0,36
|Türk Hava Yolları
|11.702.400.000
|0,29
|Tofaş Oto. Fab.
|11.200.000.000
|2,59
|Anadolu Efes
|10.628.289.471
|0,82
|Arçelik
|10.250.796.870
|1,06
Kaynak: AA