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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.

12.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:00
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.404.496.238 1,03
Garanti Bankası 36.708.000.000 0,68
Akbank 32.552.000.000 0,60
Bim Mağazalar 31.726.200.000 7,49
Turkcell 28.754.000.000 1,59
Ereğli Demir Çelik 28.525.000.000 0,94
ASELSAN 27.770.400.000 2,06
Enka İnşaat 27.500.000.000 0,70
İş Bankası (C) 23.444.843.700 0,40
Ford Otosan 23.212.696.500 4,98
Türk Telekom 21.700.000.000 2,30
Tüpraş 21.035.212.800 1,62
İskenderun Demir Çelik 18.444.000.000 1,14
Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,44
Sabancı Holding 17.547.473.807 0,53
Vakıflar Bankası 11.725.000.000 0,36
Türk Hava Yolları 11.702.400.000 0,29
Tofaş Oto. Fab. 11.200.000.000 2,59
Anadolu Efes 10.628.289.471 0,82
Arçelik 10.250.796.870 1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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