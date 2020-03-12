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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.951.394.048 1,07
Garanti Bankası 38.094.000.000 0,71
Bim Mağazalar 34.519.320.000 8,15
Akbank 33.124.000.000 0,61
Turkcell 30.184.000.000 1,67
ASELSAN 28.682.400.000 2,12
Enka İnşaat 28.350.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 28.105.000.000 0,93
Ford Otosan 23.932.062.000 5,13
İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,40
Türk Telekom 23.310.000.000 2,47
Tüpraş 21.360.757.760 1,65
İskenderun Demir Çelik 18.589.000.000 1,15
Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,45
Sabancı Holding 17.445.453.610 0,52
Türk Hava Yolları 12.351.000.000 0,30
Vakıflar Bankası 11.925.000.000 0,36
Anadolu Efes 11.599.342.102 0,89
Tofaş Oto. Fab. 10.970.000.000 2,53
Arçelik 10.642.719.229 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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