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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 192 milyar lira oldu.

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 192 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.428.933.836 1,22
Garanti Bankası 40.530.000.000 0,75
Akbank 37.440.000.000 0,69
ASELSAN 32.535.600.000 2,41
Bim Mağazalar 31.817.280.000 7,51
Enka İnşaat 31.750.000.000 0,81
Ereğli Demir Çelik 31.185.000.000 1,03
Turkcell 31.020.000.000 1,72
Ford Otosan 27.142.888.500 5,82
İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,45
Türk Telekom 25.830.000.000 2,74
Tüpraş 23.902.512.640 1,84
İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,29
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,49
Sabancı Holding 19.036.968.676 0,57
Türk Hava Yolları 15.097.200.000 0,37
Vakıflar Bankası 13.400.000.000 0,41
Anadolu Efes 13.026.315.786 1,00
Tofaş Oto. Fab. 12.650.000.000 2,92
Arçelik 11.838.758.152 1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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