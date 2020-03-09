Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 191 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 191 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.110.266.850 1,19 Garanti Bankası 40.236.000.000 0,75 Akbank 36.556.000.000 0,67 ASELSAN 32.604.000.000 2,42 Enka İnşaat 32.050.000.000 0,82 Bim Mağazalar 31.088.640.000 7,34 Turkcell 30.932.000.000 1,71 Ereğli Demir Çelik 29.645.000.000 0,98 Ford Otosan 26.107.704.000 5,60 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,44 Türk Telekom 25.725.000.000 2,72 Tüpraş 23.326.548.480 1,80 İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,28 Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,48 Sabancı Holding 18.179.999.025 0,55 Türk Hava Yolları 14.862.600.000 0,36 Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,40 Anadolu Efes 13.192.105.260 1,02 Tofaş Oto. Fab. 12.400.000.000 2,86 Arçelik 11.521.165.895 1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA