06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 234 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.276.779.953 1,22 Garanti Bankası 41.622.000.000 0,77 Akbank 37.180.000.000 0,68 Aselsan 33.424.800.000 2,48 Enka İnşaat 33.100.000.000 0,85 Turkcell 31.856.000.000 1,77 Bim Mağazalar 31.847.640.000 7,52 Ereğli Demir Çelik 31.220.000.000 1,03 Türk Telekom 27.650.000.000 2,93 İş Bankası (C) 26.504.823.300 0,45 Ford Otosan 26.388.432.000 5,66 Tüpraş 23.940.075.520 1,85 İskenderun Demir Çelik 21.228.000.000 1,31 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,49 Sabancı Holding 18.628.887.890 0,56 Türk Hava Yolları 15.359.400.000 0,38 Vakıflar Bankası 13.775.000.000 0,42 Anadolu Efes 13.464.473.681 1,04 Tofaş Oto. Fab. 13.100.000.000 3,03 Arçelik 12.149.593.126 1,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA