Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 234 milyar lira oldu.
06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 234 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.276.779.953
|1,22
|Garanti Bankası
|41.622.000.000
|0,77
|Akbank
|37.180.000.000
|0,68
|Aselsan
|33.424.800.000
|2,48
|Enka İnşaat
|33.100.000.000
|0,85
|Turkcell
|31.856.000.000
|1,77
|Bim Mağazalar
|31.847.640.000
|7,52
|Ereğli Demir Çelik
|31.220.000.000
|1,03
|Türk Telekom
|27.650.000.000
|2,93
|İş Bankası (C)
|26.504.823.300
|0,45
|Ford Otosan
|26.388.432.000
|5,66
|Tüpraş
|23.940.075.520
|1,85
|İskenderun Demir Çelik
|21.228.000.000
|1,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,49
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,56
|Türk Hava Yolları
|15.359.400.000
|0,38
|Vakıflar Bankası
|13.775.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|13.464.473.681
|1,04
|Tofaş Oto. Fab.
|13.100.000.000
|3,03
|Arçelik
|12.149.593.126
|1,26
Kaynak: AA