Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.
05.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.417.934.076
|1,25
|Garanti Bankası
|43.260.000.000
|0,80
|Akbank
|38.636.000.000
|0,71
|ASELSAN
|34.519.200.000
|2,56
|Enka İnşaat
|33.150.000.000
|0,85
|Turkcell
|32.780.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|31.695.840.000
|7,48
|Ereğli Demir Çelik
|30.625.000.000
|1,01
|Türk Telekom
|28.245.000.000
|2,99
|İş Bankası (C)
|27.539.816.400
|0,47
|Ford Otosan
|26.844.615.000
|5,75
|Tüpraş
|24.904.189.440
|1,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.371.039.749
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,29
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,43
|Vakıflar Bankası
|14.450.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|13.582.894.733
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|13.530.000.000
|3,13
|Arçelik
|12.710.447.536
|1,32
Kaynak: AA