Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 231 milyar lira olarak hesaplandı.
04.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 231 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.696.882.861
|1,26
|Garanti Bankası
|43.512.000.000
|0,81
|Akbank
|38.896.000.000
|0,72
|ASELSAN
|33.949.200.000
|2,52
|Enka İnşaat
|33.150.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.230.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|29.655.648.000
|7,33
|Ereğli Demir Çelik
|29.050.000.000
|0,96
|İş Bankası (C)
|27.584.816.100
|0,47
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|2,90
|Ford Otosan
|26.791.978.500
|5,74
|Tüpraş
|25.167.129.600
|1,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.624.451.287
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.445.000.000
|1,26
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.215.000.000
|0,43
|Vakıflar Bankası
|14.550.000.000
|0,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.680.000.000
|3,16
|Anadolu Efes
|13.381.578.944
|1,03
|Arçelik
|12.892.894.151
|1,33
Kaynak: AA