04.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:50

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 231 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.696.882.861 1,26 Garanti Bankası 43.512.000.000 0,81 Akbank 38.896.000.000 0,72 ASELSAN 33.949.200.000 2,52 Enka İnşaat 33.150.000.000 0,90 Turkcell 32.230.000.000 1,79 Bim Mağazalar 29.655.648.000 7,33 Ereğli Demir Çelik 29.050.000.000 0,96 İş Bankası (C) 27.584.816.100 0,47 Türk Telekom 27.405.000.000 2,90 Ford Otosan 26.791.978.500 5,74 Tüpraş 25.167.129.600 1,94 Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,53 İskenderun Demir Çelik 20.445.000.000 1,26 Sabancı Holding 19.424.645.423 0,58 Türk Hava Yolları 16.215.000.000 0,43 Vakıflar Bankası 14.550.000.000 0,44 Tofaş Oto. Fab. 13.680.000.000 3,16 Anadolu Efes 13.381.578.944 1,03 Arçelik 12.892.894.151 1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA