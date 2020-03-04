04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 244 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 04.03.2020 PD PD/DD Koç Holding 46.051.908.588 1,27 Garanti Bankası 43.890.000.000 0,82 Akbank 38.792.000.000 0,71 ASELSAN 35.568.000.000 2,63 Enka İnşaat 33.000.000.000 0,90 Turkcell 32.230.000.000 1,79 Ereğli Demir Çelik 29.575.000.000 0,98 Bim Mağazalar 29.400.624.000 7,26 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,48 Türk Telekom 27.965.000.000 2,96 Ford Otosan 26.862.160.500 5,76 Tüpraş 25.467.632.640 1,96 Yapı ve Kredi Bank. 22.046.803.851 0,54 İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,30 Sabancı Holding 19.424.645.423 0,58 Türk Hava Yolları 16.532.400.000 0,44 Vakıflar Bankası 14.875.000.000 0,45 Tofaş Oto. Fab. 13.790.000.000 3,19 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,05 Arçelik 12.764.505.792 1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA