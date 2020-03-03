Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.
03.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:38
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.153.344.510
|1,27
|Garanti Bankası
|42.798.000.000
|0,80
|Akbank
|37.596.000.000
|0,69
|ASELSAN
|34.747.200.000
|2,57
|Enka İnşaat
|32.400.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.460.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|29.785.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|29.145.600.000
|7,20
|Türk Telekom
|28.525.000.000
|3,02
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,47
|Ford Otosan
|27.423.616.500
|5,88
|Tüpraş
|25.592.842.240
|1,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.624.451.287
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.863.600.000
|0,45
|Vakıflar Bankası
|14.750.000.000
|0,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.800.000.000
|3,19
|Anadolu Efes
|13.464.473.681
|1,04
|Arçelik
|12.771.263.074
|1,32
Kaynak: AA