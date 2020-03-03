Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 215 milyar lira oldu.
03.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 215 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.051.908.588
|1,27
|Garanti Bankası
|42.168.000.000
|0,78
|Akbank
|37.492.000.000
|0,69
|ASELSAN
|33.402.000.000
|2,47
|Enka İnşaat
|32.400.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.218.000.000
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|29.645.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|29.133.456.000
|7,20
|Ford Otosan
|27.914.890.500
|5,98
|Türk Telekom
|27.545.000.000
|2,92
|İş Bankası (C)
|27.269.818.200
|0,46
|Tüpraş
|25.718.051.840
|1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.371.039.749
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|21.083.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|18.812.524.244
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.753.200.000
|0,45
|Vakıflar Bankası
|14.350.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|13.582.894.733
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|13.500.000.000
|3,12
|Arçelik
|12.595.573.741
|1,30
Kaynak: AA