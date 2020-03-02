02.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:48

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.327.497.914 1,22 Garanti Bankası 40.194.000.000 0,75 Akbank 35.724.000.000 0,66 ASELSAN 32.193.600.000 2,38 Enka İnşaat 31.800.000.000 0,86 Turkcell 30.404.000.000 1,68 Ereğli Demir Çelik 28.910.000.000 0,95 Bim Mağazalar 28.659.840.000 7,08 Ford Otosan 28.072.800.000 6,02 Türk Telekom 26.460.000.000 2,80 İş Bankası (C) 26.144.825.700 0,44 Tüpraş 25.367.464.960 1,96 İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,28 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,49 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,54 Türk Hava Yolları 16.284.000.000 0,43 Vakıflar Bankası 13.650.000.000 0,41 Anadolu Efes 13.440.789.470 1,04 Tofaş Oto. Fab. 13.270.000.000 3,07 Arçelik 12.325.282.459 1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA