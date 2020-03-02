Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 185 milyar lira oldu.
02.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 185 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.950.472.666
|1,27
|Garanti Bankası
|40.572.000.000
|0,75
|Akbank
|35.672.000.000
|0,66
|ASELSAN
|32.125.200.000
|2,38
|Enka İnşaat
|32.050.000.000
|0,87
|Turkcell
|30.998.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|29.470.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|28.842.000.000
|7,13
|Ford Otosan
|27.792.072.000
|5,96
|Türk Telekom
|26.775.000.000
|2,84
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,45
|Tüpraş
|25.517.716.480
|1,97
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,49
|Sabancı Holding
|18.016.766.711
|0,54
|Türk Hava Yolları
|16.422.000.000
|0,44
|Vakıflar Bankası
|13.575.000.000
|0,41
|Anadolu Efes
|13.476.315.786
|1,04
|Tofaş Oto. Fab.
|13.240.000.000
|3,06
|Arçelik
|12.629.360.151
|1,31
Kaynak: AA