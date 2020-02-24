Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.928.473.145
|1,32
|Garanti Bankası
|45.108.000.000
|0,84
|Akbank
|39.156.000.000
|0,72
|Enka İnşaat
|33.000.000.000
|0,90
|ASELSAN
|32.626.800.000
|2,42
|Turkcell
|31.152.000.000
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|30.345.000.000
|1,00
|Türk Telekom
|29.400.000.000
|3,11
|Bim Mağazalar
|29.303.472.000
|7,24
|İş Bankası (C)
|28.304.811.300
|0,48
|Tüpraş
|27.796.531.200
|2,14
|Ford Otosan
|27.230.616.000
|5,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.793.392.313
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.967.000.000
|1,29
|Sabancı Holding
|19.179.796.951
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.126.800.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|14.550.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|14.092.105.259
|1,17
|Arçelik
|13.068.583.485
|1,35
|Tofaş Oto. Fab.
|12.960.000.000
|2,99
Kaynak: AA