Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 261 milyar lira olarak hesaplandı.
20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 261 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.526.088.917
|1,37
|Garanti Bankası
|46.326.000.000
|0,86
|Akbank
|39.624.000.000
|0,73
|Enka İnşaat
|32.700.000.000
|0,89
|ASELSAN
|32.330.400.000
|2,40
|Turkcell
|32.098.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|30.800.000.000
|1,02
|İş Bankası (C)
|29.249.805.000
|0,50
|Bim Mağazalar
|29.242.752.000
|7,22
|Türk Telekom
|29.190.000.000
|3,09
|Ford Otosan
|27.651.708.000
|5,93
|Tüpraş
|27.646.279.680
|2,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.793.392.313
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.764.000.000
|1,28
|Türk Hava Yolları
|19.830.600.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.526.665.620
|0,61
|Vakıflar Bankası
|14.975.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|14.103.947.365
|1,17
|Arçelik
|13.251.030.100
|1,37
|Tofaş Oto. Fab.
|13.140.000.000
|3,04
Kaynak: AA