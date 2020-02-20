20.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 273 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.022.268.766 1,41 Garanti Bankası 47.334.000.000 0,88 Akbank 40.404.000.000 0,74 Enka İnşaat 33.950.000.000 0,92 ASELSAN 33.105.600.000 2,45 Turkcell 32.626.000.000 1,88 Ereğli Demir Çelik 30.730.000.000 1,01 İş Bankası (C) 29.879.800.800 0,51 Türk Telekom 29.785.000.000 3,15 Bim Mağazalar 29.218.464.000 7,22 Ford Otosan 28.353.528.000 6,08 Tüpraş 28.097.034.240 2,17 Yapı ve Kredi Bank. 22.469.156.415 0,55 İskenderun Demir Çelik 21.170.000.000 1,31 Türk Hava Yolları 20.286.000.000 0,54 Sabancı Holding 19.873.534.288 0,63 Vakıflar Bankası 15.550.000.000 0,47 Anadolu Efes 14.423.684.207 1,20 Tofaş Oto. Fab. 13.830.000.000 3,19 Arçelik 13.609.166.049 1,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)