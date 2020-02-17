Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.
17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.388.294.254
|1,39
|Garanti Bankası
|49.014.000.000
|0,91
|Akbank
|42.328.000.000
|0,78
|ASELSAN
|34.268.400.000
|2,54
|Enka İnşaat
|33.850.000.000
|0,92
|Turkcell
|32.142.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|31.675.000.000
|1,05
|İş Bankası (C)
|31.589.789.400
|0,54
|Türk Telekom
|29.610.000.000
|3,14
|Bim Mağazalar
|28.842.000.000
|7,13
|Ford Otosan
|28.125.436.500
|6,03
|Tüpraş
|27.921.740.800
|2,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.411.978.211
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.156.000.000
|1,37
|Türk Hava Yolları
|20.989.800.000
|0,56
|Sabancı Holding
|20.342.827.192
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.275.000.000
|0,49
|Anadolu Efes
|14.707.894.733
|1,22
|Arçelik
|13.906.486.459
|1,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.800.000.000
|3,19
Kaynak: AA