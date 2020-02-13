Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.
13.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:50
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 332 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.145.704.209
|1,41
|Garanti Bankası
|48.972.000.000
|0,91
|Akbank
|42.172.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|33.500.000.000
|0,91
|Aselsan
|32.307.600.000
|2,39
|Turkcell
|32.076.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|31.885.000.000
|1,05
|İş Bankası (C)
|31.634.789.100
|0,54
|Türk Telekom
|29.225.000.000
|3,09
|Bim Mağazalar
|28.671.984.000
|7,08
|Tüpraş
|28.172.160.000
|2,17
|Ford Otosan
|27.774.526.500
|5,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.158.566.672
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.069.000.000
|1,36
|Türk Hava Yolları
|20.520.600.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.322.423.153
|0,64
|Vakıflar Bankası
|15.975.000.000
|0,52
|Anadolu Efes
|14.648.684.207
|1,22
|Tofaş Oto. Fab.
|13.870.000.000
|3,20
|Arçelik
|13.784.855.382
|1,43
Kaynak: AA