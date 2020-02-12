Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 344 milyar lira olarak hesaplandı.
12.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:04
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 344 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.348.576.053
|1,42
|Garanti Bankası
|49.182.000.000
|0,91
|Akbank
|42.224.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|32.950.000.000
|0,89
|İş Bankası (C)
|32.309.784.600
|0,55
|Turkcell
|32.120.000.000
|1,85
|ASELSAN
|31.920.000.000
|2,36
|Ereğli Demir Çelik
|31.885.000.000
|1,05
|Türk Telekom
|28.840.000.000
|3,21
|Bim Mağazalar
|28.817.712.000
|7,12
|Tüpraş
|28.798.208.000
|2,22
|Ford Otosan
|26.686.705.500
|5,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.496.448.724
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,37
|Sabancı Holding
|20.485.655.467
|0,64
|Türk Hava Yolları
|20.451.600.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|15.675.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|14.660.526.312
|1,22
|Arçelik
|13.676.738.869
|1,42
|Tofaş Oto. Fab.
|13.540.000.000
|3,13
Kaynak: AA