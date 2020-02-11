Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 322 milyar lira olarak hesaplandı.
11.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:44
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 322 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,46
|Garanti Bankası
|50.064.000.000
|0,93
|Akbank
|43.524.000.000
|0,80
|İş Bankası (C)
|33.074.779.500
|0,56
|Enka İnşaat
|32.800.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|32.305.000.000
|1,07
|Turkcell
|31.460.000.000
|1,81
|Bim Mağazalar
|29.084.880.000
|7,19
|Tüpraş
|28.372.495.360
|2,21
|ASELSAN
|28.226.400.000
|2,09
|Türk Telekom
|27.930.000.000
|3,11
|Ford Otosan
|25.546.248.000
|5,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.425.624.365
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.620.000.000
|1,40
|Sabancı Holding
|20.730.503.939
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.734.000.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|15.750.000.000
|0,52
|Anadolu Efes
|14.459.210.522
|1,20
|Arçelik
|13.987.573.844
|1,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.410.000.000
|3,10
Kaynak: AA