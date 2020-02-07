Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.
07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.225.140.610
|1,47
|Garanti Bankası
|50.274.000.000
|0,94
|Akbank
|43.836.000.000
|0,81
|Enka İnşaat
|34.100.000.000
|0,93
|İş Bankası (C)
|33.479.776.800
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|32.340.000.000
|1,13
|Turkcell
|31.680.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|29.218.464.000
|7,22
|Tüpraş
|28.272.327.680
|2,20
|ASELSAN
|27.884.400.000
|2,34
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|3,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.270.329.493
|0,64
|Ford Otosan
|26.072.613.000
|5,65
|İskenderun Demir Çelik
|22.678.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|20.710.099.900
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.968.600.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.500.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.217.105.259
|1,26
|Arçelik
|14.528.156.408
|1,50
|Tofaş Oto. Fab.
|13.240.000.000
|3,06
Kaynak: AA