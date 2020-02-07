Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 335 milyar lira oldu.
07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 335 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.529.448.376
|1,48
|Garanti Bankası
|51.198.000.000
|0,95
|Akbank
|44.564.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|34.200.000.000
|0,93
|İş Bankası (C)
|33.884.774.100
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|32.620.000.000
|1,14
|Turkcell
|31.680.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|29.449.200.000
|7,28
|Tüpraş
|28.497.704.960
|2,22
|Aselsan
|27.930.000.000
|2,34
|Türk Telekom
|27.825.000.000
|3,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.608.211.545
|0,65
|Ford Otosan
|26.037.522.000
|5,64
|İskenderun Demir Çelik
|22.823.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|20.832.524.136
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.189.400.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|16.725.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.217.105.259
|1,26
|Arçelik
|14.717.360.305
|1,63
|Tofaş Oto. Fab.
|13.330.000.000
|3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA