Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 358 milyar lira olarak hesaplandı.
04.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 358 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|51.534.000.000
|0,96
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,44
|Akbank
|44.772.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|34.600.000.000
|0,94
|İş Bankası (C)
|34.064.772.900
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|32.900.000.000
|1,14
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,84
|Bim Mağazalar
|29.983.536.000
|7,41
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|3,16
|Tüpraş
|28.347.453.440
|2,21
|ASELSAN
|28.021.200.000
|2,35
|Ford Otosan
|26.335.795.500
|5,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.823.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|20.893.736.253
|0,66
|Türk Hava Yolları
|19.858.200.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.975.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.086.842.101
|1,25
|Arçelik
|14.676.816.613
|1,63
|Tofaş Oto. Fab.
|13.540.000.000
|3,39
Kaynak: AA