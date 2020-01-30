Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 296 milyar lira olarak hesaplandı.
30.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 296 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,47
|Garanti Bankası
|50.820.000.000
|0,95
|Akbank
|43.992.000.000
|0,85
|Enka İnşaat
|33.300.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|32.935.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|32.579.782.800
|0,60
|Turkcell
|31.350.000.000
|1,80
|Bim Mağazalar
|30.202.128.000
|7,46
|Tüpraş
|28.873.333.760
|2,25
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|3,13
|Aselsan
|26.972.400.000
|2,26
|Ford Otosan
|26.441.068.500
|5,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,46
|Sabancı Holding
|20.322.423.153
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.085.400.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.875.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.636.842.101
|1,22
|Arçelik
|14.379.496.202
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.540.000.000
|3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA