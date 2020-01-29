Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 333 milyar lira olarak hesaplandı.
29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 333 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.225.140.610
|1,47
|Garanti Bankası
|49.770.000.000
|0,97
|Akbank
|43.056.000.000
|0,84
|Enka İnşaat
|33.300.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|33.145.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|32.399.784.000
|0,59
|Turkcell
|31.240.000.000
|1,80
|Bim Mağazalar
|30.226.416.000
|7,47
|Tüpraş
|28.572.830.720
|2,23
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|3,16
|Ford Otosan
|26.739.342.000
|5,79
|Aselsan
|26.539.200.000
|2,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.425.624.365
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|22.678.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|20.199.998.917
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.430.400.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.650.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.684.210.522
|1,22
|Arçelik
|14.365.981.638
|1,59
|Tofaş Oto. Fab.
|13.690.000.000
|3,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA