Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu.
29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri (ilk 20)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.275.858.571
|1,47
|Garanti Bankası
|49.560.000.000
|0,96
|Akbank
|44.044.000.000
|0,85
|Enka İnşaat
|33.350.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|33.005.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|32.669.782.200
|0,60
|Turkcell
|31.460.000.000
|1,81
|Bim Mağazalar
|29.983.536.000
|7,41
|Tüpraş
|28.973.501.440
|2,26
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|3,15
|Aselsan
|26.744.400.000
|2,24
|Ford Otosan
|26.458.614.000
|5,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.270.329.493
|0,65
|İskenderun Demir Çelik
|22.736.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|20.342.827.192
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.568.400.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.900.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.624.999.996
|1,22
|Arçelik
|14.406.525.331
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.610.000.000
|3,41
Kaynak: AA