29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri (ilk 20) PD PD/DD Koç Holding 51.275.858.571 1,47 Garanti Bankası 49.560.000.000 0,96 Akbank 44.044.000.000 0,85 Enka İnşaat 33.350.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 33.005.000.000 1,15 İş Bankası (C) 32.669.782.200 0,60 Turkcell 31.460.000.000 1,81 Bim Mağazalar 29.983.536.000 7,41 Tüpraş 28.973.501.440 2,26 Türk Telekom 28.280.000.000 3,15 Aselsan 26.744.400.000 2,24 Ford Otosan 26.458.614.000 5,73 Yapı ve Kredi Bank. 26.270.329.493 0,65 İskenderun Demir Çelik 22.736.000.000 1,50 Sabancı Holding 20.342.827.192 0,64 Türk Hava Yolları 19.568.400.000 0,52 Vakıflar Bankası 16.900.000.000 0,55 Anadolu Efes 14.624.999.996 1,22 Arçelik 14.406.525.331 1,60 Tofaş Oto. Fab. 13.610.000.000 3,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)