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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu.

29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri (ilk 20)PDPD/DD
Koç Holding51.275.858.5711,47
Garanti Bankası49.560.000.0000,96
Akbank44.044.000.0000,85
Enka İnşaat33.350.000.0000,91
Ereğli Demir Çelik33.005.000.0001,15
İş Bankası (C)32.669.782.2000,60
Turkcell31.460.000.0001,81
Bim Mağazalar29.983.536.0007,41
Tüpraş28.973.501.4402,26
Türk Telekom28.280.000.0003,15
Aselsan26.744.400.0002,24
Ford Otosan26.458.614.0005,73
Yapı ve Kredi Bank.26.270.329.4930,65
İskenderun Demir Çelik22.736.000.0001,50
Sabancı Holding20.342.827.1920,64
Türk Hava Yolları19.568.400.0000,52
Vakıflar Bankası16.900.000.0000,55
Anadolu Efes14.624.999.9961,22
Arçelik14.406.525.3311,60
Tofaş Oto. Fab.13.610.000.0003,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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