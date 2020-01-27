27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 51.985.910.025 1,49 Garanti Bankası 49.434.000.000 0,96 Akbank 44.668.000.000 0,87 Enka İnşaat 33.350.000.000 0,91 Ereğli Demir Çelik 33.145.000.000 1,15 İş Bankası (C) 32.804.781.300 0,60 Turkcell 31.152.000.000 1,79 Bim Mağazalar 30.104.976.000 7,44 Tüpraş 29.474.339.840 2,30 Türk Telekom 27.860.000.000 3,10 Aselsan 26.060.400.000 2,18 Ford Otosan 25.932.249.000 5,62 Yapı ve Kredi Bank. 25.847.976.929 0,64 İskenderun Demir Çelik 22.910.000.000 1,51 Sabancı Holding 20.730.503.939 0,65 Türk Hava Yolları 19.665.000.000 0,52 Vakıflar Bankası 16.575.000.000 0,54 Anadolu Efes 15.382.894.733 1,28 Arçelik 14.690.331.177 1,63 Tofaş Oto. Fab. 14.060.000.000 3,53

Kaynak: AA