Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.
15.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:38
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.898.833.323
|1,52
|Garanti Bankası
|50.946.000.000
|0,99
|Akbank
|45.708.000.000
|0,89
|Enka İnşaat
|32.750.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|32.585.000.000
|1,13
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,84
|Tüpraş
|30.951.813.120
|2,41
|İş Bankası (C)
|30.824.794.500
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.874.240.000
|7,38
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|3,14
|Ford Otosan
|26.634.069.000
|5,77
|ASELSAN
|26.174.400.000
|2,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.144.920.518
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.765.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|21.301.817.040
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.286.000.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.650.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|14.613.157.891
|1,21
|Arçelik
|14.582.214.664
|1,62
|Tofaş Oto. Fab.
|13.590.000.000
|3,41
Kaynak: AA