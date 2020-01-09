Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 229 milyar lira oldu.
09.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:30
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 229 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.428.012.454
|1,48
|Garanti Bankası
|50.022.000.000
|0,97
|Akbank
|43.472.000.000
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|32.445.000.000
|1,13
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,87
|Turkcell
|31.790.000.000
|1,83
|Tüpraş
|30.901.729.280
|2,41
|İş Bankası (C)
|29.834.801.100
|0,55
|Bim Mağazalar
|29.145.600.000
|7,20
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,91
|ASELSAN
|26.014.800.000
|2,18
|Ford Otosan
|25.388.338.500
|5,50
|İskenderun Demir Çelik
|22.620.000.000
|1,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Sabancı Holding
|20.506.059.507
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.499.400.000
|0,52
|Arçelik
|14.460.583.587
|1,61
|Vakıflar Bankası
|14.075.000.000
|0,46
|Anadolu Efes
|14.056.578.944
|1,17
|Tofaş Oto. Fab.
|13.680.000.000
|3,43
Kaynak: AA