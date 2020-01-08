Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.
08.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.565.807.117
|1,45
|Garanti Bankası
|46.620.000.000
|0,91
|Akbank
|41.392.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|31.750.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.325.000.000
|1,09
|Turkcell
|30.580.000.000
|1,76
|Tüpraş
|30.100.387.840
|2,34
|Bim Mağazalar
|29.291.328.000
|7,24
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|ASELSAN
|25.376.400.000
|2,13
|Türk Telekom
|25.165.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|25.072.519.500
|5,43
|İskenderun Demir Çelik
|22.040.000.000
|1,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|19.567.473.698
|0,62
|Türk Hava Yolları
|18.630.000.000
|0,50
|Arçelik
|14.068.661.228
|1,56
|Anadolu Efes
|13.677.631.575
|1,14
|Vakıflar Bankası
|13.400.000.000
|0,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.400.000.000
|3,36
Kaynak: AA