Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 166 milyar lira oldu.
06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 166 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,46
|Garanti Bankası
|44.898.000.000
|0,87
|Akbank
|40.352.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|31.350.000.000
|0,85
|Tüpraş
|31.051.980.800
|2,42
|Ereğli Demir Çelik
|30.660.000.000
|1,07
|Turkcell
|29.964.000.000
|1,72
|Bim Mağazalar
|28.805.568.000
|7,12
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|ASELSAN
|25.125.600.000
|2,10
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,75
|Ford Otosan
|24.089.971.500
|5,22
|İskenderun Demir Çelik
|21.982.000.000
|1,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.071.600.000
|0,51
|Arçelik
|14.365.981.638
|1,59
|Anadolu Efes
|13.511.842.102
|1,12
|Tofaş Oto. Fab.
|13.220.000.000
|3,31
|Vakıflar Bankası
|13.175.000.000
|0,43
Kaynak: AA