Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 173 milyar lira oldu.
03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 173 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.580.166.337
|1,48
|Garanti Bankası
|46.074.000.000
|0,89
|Akbank
|41.392.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|31.900.000.000
|0,87
|Tüpraş
|31.678.028.800
|2,47
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|1,09
|Turkcell
|30.624.000.000
|1,76
|Bim Mağazalar
|28.720.560.000
|7,10
|İş Bankası (C)
|28.439.810.400
|0,52
|Türk Telekom
|25.515.000.000
|2,84
|Ford Otosan
|24.318.063.000
|5,27
|ASELSAN
|24.236.400.000
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|22.475.000.000
|1,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.893.938.327
|0,63
|Türk Hava Yolları
|19.609.800.000
|0,52
|Arçelik
|14.001.088.408
|1,55
|Anadolu Efes
|13.405.263.154
|1,11
|Vakıflar Bankası
|13.350.000.000
|0,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.330.000.000
|3,34
Kaynak: AA