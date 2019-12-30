30.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:24

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 203 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.072.986.727 1,47 Garanti Bankası 47.250.000.000 0,92 Akbank 43.108.000.000 0,84 Enka İnşaat 32.350.000.000 0,88 Tüpraş 32.003.573.760 2,49 Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 1,10 Turkcell 30.536.000.000 1,76 İş Bankası (C) 28.934.807.100 0,53 Bim Mağazalar 28.526.256.000 7,05 Türk Telekom 25.655.000.000 2,86 Ford Otosan 24.546.154.500 5,32 İskenderun Demir Çelik 23.113.000.000 1,52 ASELSAN 22.982.400.000 1,92 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52 Türk Hava Yolları 19.678.800.000 0,52 Sabancı Holding 19.587.877.738 0,62 Anadolu Efes 13.961.842.102 1,16 Arçelik 13.852.428.203 1,54 Tofaş Oto. Fab. 13.320.000.000 3,34 Vakıflar Bankası 13.100.000.000 0,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)