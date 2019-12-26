Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 216 milyar lira oldu.
26.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:44
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 216 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Garanti Bankası
|46.452.000.000
|0,90
|Akbank
|43.316.000.000
|0,84
|Tüpraş
|32.153.825.280
|2,50
|Enka İnşaat
|31.450.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|30.940.000.000
|1,08
|Turkcell
|30.800.000.000
|1,77
|İş Bankası (C)
|28.619.809.200
|0,52
|Bim Mağazalar
|28.441.248.000
|7,03
|Türk Telekom
|26.040.000.000
|2,90
|Ford Otosan
|24.318.063.000
|5,27
|İskenderun Demir Çelik
|23.200.000.000
|1,53
|Aselsan
|22.651.800.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.608.281.777
|0,62
|Türk Hava Yolları
|19.361.400.000
|0,52
|Anadolu Efes
|13.724.999.996
|1,14
|Arçelik
|13.690.253.433
|1,52
|Tofaş Oto. Fab.
|13.420.000.000
|3,36
|Vakıflar Bankası
|12.925.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA