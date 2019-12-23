Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 146 milyar lira olarak hesaplandı.
23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 146 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.971.550.805
|1,46
|Garanti Bankası
|45.738.000.000
|0,89
|Akbank
|42.640.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.552.819.200
|2,46
|Enka İnşaat
|30.800.000.000
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|30.730.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.118.000.000
|1,73
|Bim Mağazalar
|27.931.200.000
|6,90
|İş Bankası (C)
|27.854.814.300
|0,51
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.791.698.000
|5,15
|İskenderun Demir Çelik
|22.794.000.000
|1,50
|Aselsan
|21.945.000.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.098.180.794
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.016.400.000
|0,51
|Arçelik
|13.541.593.228
|1,50
|Anadolu Efes
|13.393.421.049
|1,11
|Tofaş Oto. Fab.
|13.310.000.000
|3,34
|Vakıflar Bankası
|12.675.000.000
|0,42
Kaynak: AA