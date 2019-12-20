Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 127 milyar lira oldu.
20.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 127 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.312.217.312
|1,45
|Garanti Bankası
|45.990.000.000
|0,89
|Akbank
|42.484.000.000
|0,82
|Tüpraş
|31.277.358.080
|2,44
|Enka İnşaat
|31.200.000.000
|0,85
|Turkcell
|30.426.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|30.380.000.000
|1,06
|Bim Mağazalar
|27.919.056.000
|6,90
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.651.334.000
|5,12
|İskenderun Demir Çelik
|22.533.000.000
|1,48
|ASELSAN
|21.979.200.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.036.968.676
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.016.400.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.428.947.365
|1,12
|Arçelik
|13.271.301.946
|1,47
|Tofaş Oto. Fab.
|13.210.000.000
|3,31
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
Kaynak: AA