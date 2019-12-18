Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 122 milyar lira oldu.
18.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 122 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.134.704.449
|1,44
|Garanti Bankası
|45.066.000.000
|0,87
|Akbank
|42.328.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|31.450.000.000
|0,85
|Tüpraş
|30.801.561.600
|2,40
|Ereğli Demir Çelik
|30.415.000.000
|1,06
|Turkcell
|30.360.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.324.000.000
|6,75
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,81
|Ford Otosan
|23.142.514.500
|5,01
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,46
|ASELSAN
|21.899.400.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|0,61
|Türk Hava Yolları
|18.988.800.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.357.894.733
|1,11
|Arçelik
|13.298.331.074
|1,48
|Tofaş Oto. Fab.
|13.150.000.000
|3,30
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
Kaynak: AA